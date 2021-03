Violenza sulle donne, Piscitelli: «Sosterremo sempre iniziative come quella della Fidapa Giovinazzo»

è il titolo della conferenza organizzata in streaming dalla– Sezione di Giovinazzo per questo pomeriggio, sabato 20 marzo, alle ore 18.00. Diretta sulla pagina Facebook dell'associazione guidata da Luisa Dagostino.La tavola rotonda, che si terrà via web in ossequio alle norme anti-Covid, è stata patrocinata e sostenuta dal Comune di Giovinazzo e dall'Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità.E proprio l'Assessoraalla vigilia della tavola rotonda virtuale ha voluto rimarcare alcuni concetti: «Abbiamo accolto con grande interesse la proposta della Fidapa, un'associazione da sempre attenta a problematiche sociali come quella sulla violenza nei confronti delle donne - ha spiegato l'Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità che interverrà questo pomeriggio -. Nonostante questa terribile pandemia,su un problema che ogni giorno, purtroppo, riempie le pagine di cronaca nera e vede aumentare in modo esponenziale le donne vittime di femminicidio. Come Comune - ha quindi concluso Piscitelli - sosterremo sempre iniziative in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica, informare, prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza e di sopruso».