Viabilità rurale, sopralluogo congiunto di amministrazione ed oppositori nell'agro di Giovinazzo

3 foto Strade rurali dissestate

La buona politica a livello comunale è fatta di due componenti essenziali: un'amministrazione che operi fattivamente ed una opposizione che vigili con fermezza e sappia talvolta proporre, aiutando a trovare soluzioni per la comunità.Nella mattinata di martedì 18 ottobre, nell'agro giovinazzese si sono recati l'assessore alla Polizia Locale, Ambiente e Mobilità sostenibile,ed il consigliere di PrimaVera AlternativaEntrambi hanno mappato una zona (in foto) in cui urgono interventi.A raccontarlo, via social, è stato proprio il consigliere d'opposizione: «Dopo aver posto la questione in Commissione "Attività Produttive, SUAP, Polizia Locale, Ambiente, Igiene Urbana", ieri pomeriggio assieme all'assessore al ramo mi sono recato per le strade dell'agro giovinazzese al fine di segnalare le strade più dissestate e bisognose di interventi urgenti.Questo è il mio ruolo di consigliere di opposizione - ha quindi rimarcato Digiaro -: mettere a disposizione della nostra comunità il mio tempo e le mie conoscenze del territorio e stimolare l'Amministrazione a valutare, considerato il già difficile contesto, azioni concrete a sostegno delle imprese e dei cittadini giovinazzesi, nella fattispecie del comparto olivicolo che si appresta ad una già difficilissima campagna olearia».I primi interventi sono in realtà già stati programmati dall'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato dae riguarderanno una porzione di 42mila metri quadrati, non un'estensione significativa, ma un primissimo approccio per risolvere un annoso problema giustamente rimarcato dagli esponenti delle opposizioni. Si tratta di una prima tranche di circa 18mila euro.«Nelle prossime ore sarà pubblicata la determina che impegna alcune migliaia di euro - ci ha spiegato Depalo - per il rattoppamento di una porzione di asfalto di strade rurali e vicinali. Un provvedimento, vorrei rimarcare, già ampiamente preso dall'amministrazione comunale in vista della campagna olearia che sta partendo in questi giorni e che sappiamo essere un momento centrale per l'economia cittadina. Vorrei però sottolineare - ha continuato l'assessore - come si tratti di interventi per cui bisogna trovare ingenti risorse e che faremo step dopo step. La mappatura è pronta da diverse settimane e ringraziamo gli esponenti dell'opposizione che, in un'ottica di collaborazione, vorranno continuare a segnalarci situazioni su cui intervenire».