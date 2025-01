Sicurezza, installate nuove telecamere a Giovinazzo

Nelle scorse giornate, lo avranno notato in molti, sono state installate a Giovinazzo alcune telecamere di videosorveglianza nei punti strategici di ingresso ed uscita dalla città. Non si tratta di telecamere per utilizzo relativo al rispetto del Codice della Strada, ma saranno una forma di deterrente per reati e immortaleranno le targhe di chiunque esca o entri a Giovinazzo.Sono state installateSul tema ha voluto chiarirci le idee l'assessore ai Lavori Pubblici, nonché vicesindaco,: «Non si tratta - è bene spiegarlo - di un sistema di rilevazione della velocità e non servirà per emettere sanzioni di quella natura. Il nuovo sistema di telecamere a lettura di targa e contesto in alta definizione consente di catturare tutto ciò che attraversa le porte di accesso alla città, estrapolando, oltre ad una panoramica generale, frame delle targhe di ogni veicolo o motociclo che entri o esca dalla città. In tempo reale - ha continuato Depalo - si potrà interrogare in tempo reale la banca dati all'interno della quale vengono inseriti mezzi sospetti o altro. Di fatto rappresenta un'ulteriore cinta di protezione a garanzia della cittadinanza. I presidi in totale sono cinque e sono in fase di montaggio e di test le ultime postazioni.Al termine - ha concluso l'assessore Depalo -, a brevissimo quindi, verrà reso definitivamente operativo questo sistema, costantemente monitorato da remoto all'interno della centrale operativa della Polizia Locale, parte attiva in questo progetto».