Piazza Costantinopoli - sopralluogo lavori. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Cantiere piazza Costantinopoli, sopralluogo del sindaco e del vicensindaco

Sollecito: «Previste alcune migliorie e pulizia area. Senza PNRR opera impossibile da portare a termine»

Giovinazzo - sabato 7 marzo 2026 2.27
Nella mattinata di ieri, venerdì 5 marzo, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, hanno effettuato un sopralluogo in piazza Costantinopoli, uno dei luoghi più iconici della centro storico, interessata da un paio di mesi da lavori al basolato.

«Negli ultimi giorni - ha spiegato il primo cittadino - avevo ricevuto diverse segnalazioni inerenti lo stato dei lavori e così mi sono recato sul posto con il vicesindaco, l'Ufficio tecnico e il direttore dei lavori. Abbiamo constatato la puntuale osservanza del progetto approvato dalla giunta e supervisionato dalla Soprintendenza.
Oltre ad aver rimesso in posizione il basolato storico - ha sottolineato quindi il sindaco - si è proceduto anche a sistemare la parte sottostante consolidando il fondo, ciò anche in ragione di alcuni tratti pesantemente sollecitati dal passaggio delle autovetture. Abbiamo messo in sicurezza soprattutto il tratto stradale che costeggia la chiesa di Maria SS. di Costantinopoli, operazione che ora consentirà alla Curia vescovile di procedere al proprio progetto di restauro di questa bellissima rettoria».

«Abbiamo concordato - è il rilievo, concordato con i tecnici e con l'assessore Depalo - piccole migliorie sulle rifiniture e soprattutto abbiamo intimato alla ditta esecutrice di ripulire l'area di cantiere per perseverare al meglio la parte del nostro borgo antico non intaccata dai lavori. Posso tranquillamente concludere - ha dichiarato in conclusione Sollecito - dicendo che, senza il PNRR, quest'opera così onerosa di risanamento del basolato storico non sarebbe mai stata portata a termine, un intervento che resterà negli annali e che deve inorgoglire la nostra comunità cittadina».
