Ieri sera la traslazione dell'Addolorata da Sant'Andrea in Concattedrale - FOTO E VIDEO

13 foto Traslazione Addolorata 2025

È ufficialmente iniziato ieri sera, 3 aprile, il periodo di Passione a Giovinazzo, il più intenso dell'anno liturgico per la comunità cattolica cittadina.Dopo la messa vespertina, i portatori dellahanno. Intorno alle 20.00, tra due ali di fedeli, i portatori, partendo dalla chiesetta di Sant'Andrea, si sono fatti largo in via Cattedrale tra canti e preghiere, prima di raggiungere il portale centrale posto su via Marina. Quindi l'ingresso nella Concattedrale, dove ad attenderli c'era padre Pasquale Rago, vice-amministratore parrocchiale, che li aveva accompagnati lungo il breve tragitto. Toccante l'inno all'Addolorata, a sancire l'invocazione collettiva affinché il suo sguardo di Madre affranta, che conosce il dolore profondo della perdita di un Figlio, possa posarsi sulle case in cui malattia e sventura dimorano da troppo tempo.Da oggi, venerdì 4 aprile, inizierà il Settenario in onore dell'Addolorata che proseguirà sino all'11 aprile, Venerdì di Passione, quando vi sarà la processione del simulacro per le strade della città ( qui il programma che abbiamo anticipato). L'intera comunità di fedeli cittadini in questi giorni potrà "lucrare indulgenze" varcando la soglia della Concattedrale e pregando, mettendoci le intenzioni.Sotto il nostro scritto il video dell'ingresso in chiesa.