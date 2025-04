Stasera a Giovinazzo la traslazione dell'effigie dell'Addolorata in Concattedrale

Powered by

Parte ufficialmente da questa sera, 3 aprile, il periodo più intenso per i cattolici giovinazzesi, quello che porta a celebrare la Passione di Cristo.Alle ore 20.00, dopo la santa messa che sarà celebrata alle 19.00 da, la sacra effigie della Madonna Addolorata sarà traslata dalla chiesa di Sant'Andrea sino alla Concattedrale di Santa Maria Assunta. Le operazioni di traslazione saranno curate dallaguidata dal priore Raffaele Bavaro, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago.Da domani,, partirà in Cattedrale ilche seguirà questo programma: ore 8.30 e 18.00 - Santo Rosario; ore 9.00 e 18.00 - Santa Messa; ore 19.30 - Santa Messa e Settenario.Venerdì 11 aprile, venerdì di Passione, si svolgerà la processione dell'effigie per le vie della città, primo atto che porterà all'intensa Settimana Santa.