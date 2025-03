Settenario Addolorata a Giovinazzo: il programma completo

IL PROGRAMMA DEL SETTENARIO PER L'ADDOLORATA

Tempo di Quaresima, tempo di antichi riti che si perpetrano nei secoli e divengono tradizione. E quando la tradizione si mescola con la fede, diventa momento di unità dell'intera comunità di fedeli.Laguidata dal priore Raffaele Bavaro, sotto l'attenta guida dell'assistente ecclesiastico padre Pasquale Rago e dell'amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, padre Francesco Depalo, è pronta al, il cui simulacro è custodito nell'antica chiesetta confraternale di Sant'Andrea. Da quel luogo, il 3 aprile prossimo, l'effigie sarà traslata verso la Concattedrale. Di seguito vi riportiamo il programma completo.Ore 20.00 - Traslazione della Sacra Effigie della BMV Addolorata dalla Chiesa di Sant'Andrea Apostolo alla Concattedrale di Santa Maria Assunta.In Concattedrale Settenario in onore dell'AddolorataOre 8.30 e 18.00 - Santo RosarioOre 9.00 e 18.00 - Santa MessaOre 19.30 - Santa Messa e Settenario.Ore 9.00 - Celebrazione eucaristica e Settenario a seguireOre 10.00 - Santa MessaOre 11.30 - Santa MessaOre 19.00 - Santo RosarioOre 19.30 - Celebrazione eucaristica e Settenario a seguire.Commemorazione della BMV AddolorataOre 8.30 - Santo RosarioOre 9.00 - Celebrazione eucaristicaOre 11.00 - Santa MessaOre 18.30 - Celebrazione eucaristicaOre 19.30 - Processione della Sacra Effigie per le vie della Città, seguita dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese"-via Marina, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II (Porta Nuova), via Gioia, via Sasso, via Balilla, via Marziani, piazza Garibaldi, via Cappuccini con sosta in piazza delle Rimembranze nei pressi del "Calvario". Rientro da via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Cattedrale sino nella chiesa di Sant'Andrea.Ore 19.30 - In Concattedrale concerto di marce funebri a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".