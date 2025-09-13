Nichi Vendola a Giovinazzo. <span>Foto Sinistra Italiana Giovinazzo </span>
Nichi Vendola a Giovinazzo. Foto Sinistra Italiana Giovinazzo
Politica

Vendola si candida e spiega: «Un pezzo di Puglia mi ha chiesto di tornare in pista»

Poi le precisazioni su cosa intenda lui con l'espressione "campo largo"

Giovinazzo - sabato 13 settembre 2025
«C'è un pezzo di Puglia, la mia terra, che mi ha chiesto di tornare in pista, di dare una mano. E c'è il progetto di Alleanza Verdi Sinistra che considero prezioso per il futuro del centrosinistra».

Così Nichi Vendola dalle pagine di Repubblica è tornato sulla candidatura alle prossime elezioni regionali. Una candidatura in un primo momento avversata da Antonio Decaro, poi arrivata grazie ad un compromesso con tutto il Partito Democratico.

Secondo Vendola ci sarà dunque bisogno di tutto il campo largo e delle forze che si oppongono all'area liberal-conservatrice: «La sinistra è stata troppo a lungo subalterna a un malinteso realismo, ha sposato le tecnocrazie e le politiche di austerità, ha avuto una presenza solo episodica nelle periferie sociali e sui luoghi del lavoro. L'unità funziona se è frutto di un'idea forte di società, non può essere solo una convergenza elettorale», è stata la precisazione dell'ex Governatore e leader di Sinistra Italiana, che pone l'accento su alcuni temi ancora vivi all'interno della componente progressista.

Dibattito aperto dunque, ma unità di intenti per continuare nel solco del precedente ventennio, con spinte di innovazione di un'area che deve ridarsi slancio dopo le recenti inchieste della magistratura.
Tesori d'Arte Sacra gioca d'anticipo da questo fine settimana
13 settembre 2025 Tesori d'Arte Sacra gioca d'anticipo da questo fine settimana
Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro
13 settembre 2025 Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro
