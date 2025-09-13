Vendola si candida e spiega: «Un pezzo di Puglia mi ha chiesto di tornare in pista»

«C'è un pezzo di Puglia, la mia terra, che mi ha chiesto di tornare in pista, di dare una mano. E c'è il progetto di Alleanza Verdi Sinistra che considero prezioso per il futuro del centrosinistra».Cosìdalle pagine di Repubblica è tornato sulla candidatura alle prossime elezioni regionali. Una candidatura in un primo momento avversata da Antonio Decaro, poi arrivata grazie ad un compromesso con tutto il Partito Democratico.Secondo Vendola ci sarà dunque bisogno di tutto il campo largo e delle forze che si oppongono all'area liberal-conservatrice: «La sinistra è stata troppo a lungo subalterna a un malinteso realismo, ha sposato le tecnocrazie e le politiche di austerità, ha avuto una presenza solo episodica nelle periferie sociali e sui luoghi del lavoro. L'unità funziona se è frutto di un'idea forte di società, non può essere solo una convergenza elettorale», è stata la precisazione dell'ex Governatore e leader di Sinistra Italiana, che pone l'accento su alcuni temi ancora vivi all'interno della componente progressista.Dibattito aperto dunque, ma unità di intenti per continuare nel solco del precedente ventennio, con spinte di innovazione di un'area che deve ridarsi slancio dopo le recenti inchieste della magistratura.