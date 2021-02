Variante inglese Covid, Depalma: «Occorre chiarezza dalla Asl, notizie apprese dalla stampa»

LA LETTERA APERTA DEI SINDACI

«Qualche giorno fa, in occasione della Conferenza dei sindaci della Città Metroplitana di Bari, abbiamo discusso delle difficoltà nelle comunicazioni da parte della Asl Bari su aggiornamenti, tempi e procedure da adottare in merito all'emergenza Covid19», dichiara il sindaco di Giovinazzo,«Difficoltà che, in queste ore, sono diventate ancor più evidenti in merito alla diffusione di casi della cosiddetta "variante inglese" del virus Covid-19. Una notizia che, anche noi sindaci, abbiamo appreso direttamente dagli organi di stampa e che ancora non ci è stata confermata, nonostante vari tentativi di reperire notizie ufficiali».«Per questo motivo - continua Depalma -. Con tutti i sindaci dei Comuni apparsi nei recenti articoli di stampa, abbiamo inviato con urgenza una nota alavendo ormai certezza, anche dalle dichiarazioni rilasciate dell'Assessore regionale alla Sanità, Luigi Lopalco, che la variante circola in Puglia, nelle varie province. Auspichiamo, pertanto, aggiornamenti in tempi brevi per poter innanzitutto informare correttamente la popolazione e quindi valutare e predisporre, qualora ci fossero conferme, ogni azione che tuteli i nostri concittadini».