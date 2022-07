Varata la nuova Giunta comunale: tutti i nomi

Tre donne e due uomini. È questa la nuova Giunta del Comune di Giovinazzo nominata dal sindaco Michele Sollecito tra riconferme e new entry. Si tratta di Gaetano Depalo, Cristina Piscitelli, Alfonso Arbore, Natalie Marzella e Vincenza Serrone ( si allega foto). Ecco nello specifico le deleghe:: Politiche Sociali e Politiche Territoriali;: deleghe: Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni. Depalo sarà anche vicesindaco.Gaetano Depalo, laurea in Giurisprudenza, svolge attività di collaborazione sia in ambito penale che civile in diversi studi legali. Già assessore dal 2015 al 2017 e dal 2017 al 2022 nelle precedenti Giunte.Deleghe: Cultura, Turismo, Marketing Territoriale, Promozione del Centro Storico e Pubblica Istruzione.Cristina Piscitelli, classe 1980, laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche all'Orientale di Napoli, è dal 2010 Responsabile Progetti di Apulia Film Commission, ente regionale di promozione della cultura cinematografica. Dal 2019 Assessore alla Cultura e Turismo di Giovinazzo, città dove è nata ed ha scelto di vivere ed impegnarsi dopo 10 anni trascorsi anche all'estero per motivi di studio e di lavoro.deleghe: Attività Produttive, SUAP, Polizia Locale, Ambiente, Igiene Urbana, Toponomastica e Mobilità sostenibile.Alfonso Arbore, impegnato nel sociale e nello sport da anni. Operatore sociale progetto Sai/Sprar, amministratore della Fratres donatori sangue. Per la terza volta consecutiva eletto consigliere comunale, già presidente del Consiglio comunale nella consiliatura 2017-2022, alla prima esperienza in giunta.: deleghe: Digitalizzazione, Politiche Giovanili, Contenzioso, Protezione Civile e Partecipate Comunali.Natalie Marzella, laurea in Scienze del Servizio Sociale all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", abilitata e regolarmente iscritta all'albo della Regione Puglia. Svolge la sua attività lavorativa per il Servizio di Porta Unica di Accesso e Segretariato Sociale.deleghe: Bilancio, Personale, Sport, Pari Opportunità e Volontariato.Vincenza Serrone, sposata con Giuseppe, madre di Gianmarco e Maria Rachele, da qualche anno impegnata nella politica locale.Il sindaco Michele Sollecito ha anche attribuito l'incarico di Istruttoria, Studio e Ricerca – secondo quanto previsto dallo Statuto comunale - sull'adozione e sull'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Consigliere comunaleAnnamaria Sollecito, laureata in Architettura U.E. all'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Abilitata alla professione di Architetto, esercita la professione in proprio.La maggioranza esprimerà e sosterrà la candidatura di Francesco Cervone alla carica di presidente del Consiglio comunale.«Con la nomina della giunta possiamo operare a pieno regime e possiamo prepararci al primo Consiglio comunale per varare il nuovo corso amministrativo - dichiara il sindaco Sollecito - La squadra scelta rispecchia la rappresentatività delle liste della nostra coalizione nel giusto equilibrio tra assessori già esperti e prime nomine. A tutti gli assessori, al neo vicesindaco Gaetano Depalo e a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione i miei migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della città».