Giunta Giovinazzo, ecco come saranno redistribuite le deleghe assessorili

La maggioranza si ricompatta...forse.Dietroc'è una squadra di governo che oggettivamente lo supporta non solo nelle dichiarazioni, ma qualche mal di pancia interno c'è, con l'esplosione del "caso Cervone" a sancire una linea di confine tra un prima ed un dopo.Le verifiche interna alla maggioranza hanno partorito il classico topolino, che però sembra star bene ad alcuni registi della politica giovinazzese.Passaggi intermedi in una crisi non del tutto rientrata, ma con una ritrovata intesa tra le forze di maggioranza. La logica di questa redistribuzione c'è e probabilmente avrebbe potuto essere utilizzata sin dal principio del mandato: Polizia Locale e Protezione Civile lavorano spesso di concerto, in caso di crisi o di grandi eventi, e concentrare le deleghe in mano ad Arbore pare corretto.Così come Marzella potrà affiancare alle Politiche Giovanili anche la più corposa Pubblica Istruzione. Infine Cristina Piscitelli potrà gestire con gli uffici una serie di eventi che sovente sovrappongono Turismo ed Attività Produttive.Però gli attacchi dalle opposizioni sono arrivati e sono giustificati: non si è trattato di un rimpasto vero e proprio, ma di un tentativo di redistribuire al meglio il lavoro. Basterà per tenere in piedi la maggioranza sino al 2027?