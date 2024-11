Sollecito presenta il report di metà mandato

Domenica 10 novembre in Sala San Felice

Powered by

Due anni e mezzo di mandato, due anni e mezzo di lavoro, di risultati, ma anche di contrasti interni e di opposizioni pronte a far rilevare incongruenze, ritardi, errori.Domenica prossima 10 novembre, alle ore 19:30, all'interno della Sala San Felice, sarà presentato il report di metà mandato dell'amministrazione comunale guidata da Michele Sollecito. Saranno presentati a stampa e cittadini i report sulle opere realizzate, su quelle future e su quanto fatto dall'esecutivo in tutti i settori, dal turismo ai servizi sociali, alle pari opportunità, dal luglio 2022 ad oggi.Un appuntamento che dall'amministrazione Depalma in poi è stato cadenzato periodicamente e serve a mettere ordine anche e soprattutto a beneficio degli amministrati.