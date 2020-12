Luminarie solo nelle vie principali di Giovinazzo per aiutare le attività commerciali

La Giunta del Comune di Giovinazzo, su richiesta degli Assessori alle Attività Produttive e alla Cultura e Turismo, rispettivamenteha deliberato di installare le luminarie natalizieNello specifico, le tradizionali luci natalizie che quest'anno abbelliranno la città in maniera ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, verranno disposte«Il Natale che stiamo per vivere è senza dubbio unico, difficile e senza precedenti - dichiara il sindaco, Tommaso Depalma -. Ci abbiamo pensato un po' prima di decidere, poi. Un modo per far sentirea una categoria particolarmente provata da questa emergenza epidemiologica, ben sapendo che quest'anno i commercianti non avrebbero potuto provvedere direttamente per ovvie ragioni. Così come stiamo facendo con le famiglie in difficoltà,Questo Natale - conclude Depalma - ce lo ricorderemo per sempre, però è giusto non dimenticare che resta un momento speciale, importante per i bambini e, mai come questa volta, significherà per tutti noi calore e vicinanza».