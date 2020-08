Agevolazioni comunali sulla quarta rata TARI

Riceviamo e pubblichiamo nota della Giunta comunale in relazione alla quarta rata TARI e ad altri tributi.Come già noto, a seguito dell'emergenza Covid-19, la Giunta comunale di Giovinazzo ha già adottato in diversi ambiti, dal sociale al tributario e commerciale, misure di sostegno a famiglie ed esercenti.In merito alla TARI,. Al momento non è possibile quantificare l'ammontare complessivo del beneficio economico da erogare considerato che le risorse saranno disponibili nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in corso di predisposizione.. Anche il Comune di Giovinazzo, come tutti gli altri Comuni italiani, opera in un clima di difficoltà finanziaria legato alla pandemia visto che i flussi di cassa in entrata (IMU e TARI) sono stati posticipati.In merito alla TARI, è intenzione dell'Amministrazione estendere la platea dei beneficiari : non saranno solo le attività commerciali, ma anche tutti i nuclei familiari che,a causa dell'emergenza Covid, hanno avuto conseguenze di tipo occupazionale ed economiche.Per quanto riguarda la TARIG, invece, ricordando che si tratta di tassa diversa dalla TOSAP per la quale seguono indipendenti criteri di determinazione e applicazione,Resta anche in questo caso, così come previsto per la TARI, l'impegno dell'Amministrazione di applicare le opportune agevolazioni contestualmente all'approvazione delle tariffe da effettuarsi in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.Si ricorda che, a prescindere dal momento storico estremamente delicato e complesso che si vive,al fine di assicurare la realizzazione e il mantenimento dei servizi erogati a vantaggio di tutti.Intanto è disponibile sul sito del Comune di Giovinazzo, all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it , il bando per la presentazione delle richieste di esenzione TARI 2020 per le sole utenze domestiche i cui soggetti passivi. I termini per la presentazione delle domande scadono il prossimo 15 Settembre.