Vaccino Puglia: prima dose Pfizer-BioNTech somministrata ad oltre 36mila persone

L'AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Sonole vaccinazioni effettuate in Puglia sino alla mattinata di ieri, domenica 10 gennaio, pari al 75,4% delle fiale consegnate (in totale sin qui sono 48.280).La Puglia riceverà altre dosi nelle prossime ore sino a raggiungere le 94.000 richieste per la primissima fase della vaccinazione. Si tratta dei vaccini, mentre inizierà a breve anche la distribuzione di quello di Moderna-NIAID.In Italia sono state vaccinate sin qui 643.219 persone (su 918.450 dosi disponibili, pari al 70%), quasi tutte rientranti nelle categorie degli operatori sanitari, di quelli delle residenze socio-assistenziali e dei loro ospiti.Sin qui hanno ricevuto la prima somministrazione delle due previste da Pfizer-BioNTech 396.709 donne e 246.510 uomini. I vaccini sono stati distribuiti in tre tranche: il 27 dicembre sono state consegnate in tutta la nazione 9.750 dosi, ormai terminate. Poi, dal 30 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021, sono giunte nelle regioni altre 469.950 fiale. Ed infine, tra il 5 ed il 7 gennaio scorsi, sono arrivate a destinazione ulteriori 438.750 dosi di vaccino.Capofila nelle somministrazioni è la Campania, che ha già utilizzato tutte le dosi. Seguono l'Umbria (90,7%), il Veneto (87,9%) e la Toscana (85,5%). Fanalino di coda la Provincia Autonoma di Bolzano, con appena il 34,8% delle dosi ricevute utilizzate.