Quarte dosi, a Giovinazzo superate le 2.800 somministrazioni

Continua ma a rilento la campagna vaccinale anti-Covid a Giovinazzo anche nei primi giorni del nuovo anno. Complice una situazione sanitaria sotto controllo e l'allentamento delle misure di protezione dal virus, le somministrazioni sembrano ormai in forte frenata, se si esclude il periodo pre-natalizio, quando hanno avuto una nuova impennata.Da inizio pandemia, secondo l'Azienda Sanitaria Locale di Bari, sono 51.389 le somministrazioni effettuate su pazienti residenti a Giovinazzo, 17.562 sono coloro i quali hanno ricevuto la prima dose, 17.035 (95%) hanno concluso il primo ciclo. In 13.893 (85% della popolazione vaccinabile) si sono fatti inoculare la terza dose e. In 83 si sono fatti somministrare la quinta dose.Il dato è cristallizzato al 12 gennaio scorso.