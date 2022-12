Quinte dosi, i nuovi dati su Giovinazzo

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in tutta la Puglia.Secondo il report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, a Giovinazzo, al 24 novembre,vaccinati con quinta dose. I dati raccontano di complessive 50.721 somministrazioni da inizio emergenza, 17.560 sono i soggetti che si sono vaccinati con la prima dose, 17.028 (95%) coloro i quali hanno completato il primo ciclo, 13.842 le terze dosi (82%), 2.268 le quarte e appunto 23 le quinte.Da inizio pandemia sono stati oltre 7mila i giovinazzesi infettatisi e 17 le vittime ufficiose, nessuna delle quali nel 2022. Non si registrano decessi per Covid dalla metà di maggio del 2021.Il centro di via delle Azalee nel quartiere barese di Catino resta il più vicino ed il punto di riferimento dei giovinazzesi.