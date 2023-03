Vaccino anti-Covid, a Giovinazzo effettuate 105 quinte dosi

Il Covid-19 non fa più paura da diversi mesi, complice una larga diffusione delle vaccinazioni e soprattutto i contagi che hanno reso immune per diverso tempo una parte consistente della popolazione.L'Azienda Sanitaria Locale di Bari continua tuttavia a fornire dati sulla campagna vaccinale, che diventa interessante con riferimento ai fragili. A Giovinazzo, con dato cristallizzato al 23 febbraio, sono 105 i pazienti rientranti tra over 70 e persone affette da patologie che hanno ricevuto la quinta dose.Da inizio campagna vaccinale sono 51.567 le somministrazioni di vaccini anti-Sars CoV2 effettuate sulla popolazione residente. 17.563 giovinazzesi hanno ricevuto almeno una dose, 17.035, pari al 95%, ha completato il primo ciclo. Sono invece 13.907 (85%) coloro i quali hanno fatto la dose di richiamo. 2.959 sono infine i residenti a Giovinazzo che hanno ricevuto anche la quarta dose.