Vaccini, a Giovinazzo superate le duemila somministrazioni di quarte dosi

Prosegue all'interno del centro vaccinale di Bari-Catino, a pochi chilometri da Giovinazzo, la campagna vaccinale contro il Covid-19. Da mettere al riparo soprattutto anziani e pazienti fragili.Secondo il nuovo report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, tra la popolazione giovinazzese sono 2.505 gli over 70 e le persone affette da patologie che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino, mentre appena 49 sono coloro i quali hanno avuto accesso alla quinta.Da inizio pandemia sono 51.013 le somministrazioni effettuate in tutta l'Area Metropolitana di Bari su pazienti giovinazzesi, 17.561 hanno fatto almeno una dose, 17.032 (95%) hanno concluso il primo ciclo e 13.866 (85%) si sono fatti inoculare quella del primo richiamo.Oltre 9mila i giovinazzesi infettatisi da inizio pandemia, 17 purtroppo le vittime accertate.Ottimo il riscontro dei medici di base, invece, per le vaccinazioni contro l'influenza stagionale (in realtà per combattere diversi tipi di virus). A Giovinazzo il riscontro è superiore al 70%.