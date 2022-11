Quinte dosi: i dati di Giovinazzo. Superate le 50mila vaccinazioni

Cercare di proteggere gli over 60 ed i soggetti fragili, senza creare allarmismi.Sembra essere questo l'obiettivo della nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid in vista dei mesi più freddi, in cui i Coronavirus proliferano. Secondo il report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, al 17 novembre sul territorio giovinazzese eranole persone fragili vaccinate anche con la quinta dose. I medici raccomandano quarte dosi per chi ha superato il sessantesimo anno di età o soffre di patologie, mentre chi ha già tre dosi ed ha avuto anche il Covid potrebbe attendere. I nuovi ritrovati sono aggiornati con le varianti più recenti del Sars CoV2. Importanti invece e consigliate dai medici di base sono le vaccinazioni anti-influenzali.Inevitabilmente numeri destinati a salire nuovamente nelle prossime settimane, in vista delle festività natalizie, durante le quali saranno in tanti a volersi tutelare prima di trascorrere serate in compagnia.