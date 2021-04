Scade quest'oggi, 14 aprile, la possibilità di accettare la calendarizzazione delle vaccinazioni anti-Covid approntata dalle ASL di riferimento per i nati nel 1946 e nel 1947 non affetti da patologie particolari.Tre sono le possibilità di farlo fino alla mezzanotte: attraverso il sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it Si ricorda che in tutte le modalità, bisognerà stampare il promemoria della data e del luogo fissati per la somministrazione, nonché le 11 pagine del consenso informato sui tre vaccini possibili e le schede anamnestiche da compilare e che poi saranno discusse con il personale sanitario presente il giorno della vaccinazione.Proseguono intanto le somministrazioni agli ultrasettantenni giovinazzesi a Molfetta e nella vicina Bitonto. Da oggi, secondo il calendario, potranno vaccinarsi iche avranno accettato la prenotazione.Non ci sono al momento novità sull'allestimento di un Punto Vaccinale di Popolazione all'interno del PalaPansini. La ASL Bari non ha ancora comunicato nulla al Comune di Giovinazzo.Infine, come preannunciato dal Presidente Michele Emiliano, sono in arrivo in Puglia le nuove dosi di vaccini Pfizer e Moderna esauritisi.