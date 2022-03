Vaccinazioni, a Giovinazzo il 92% con tre dosi

Continua la campagna vaccinale anche nei centri dei comuni viciniori a Giovinazzo, ora rivolta essenzialmente ai pazienti fragili.L'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha reso noti i dati numerici sino al 17 marzo. 23A quella data erano 47.899 le somministrazioni di quattro differenti sieri effettuate su pazienti giovinazzesi in tutti i centri dell'Area Metropolitana, 17.532 erano invece coloro i quali hanno ricevuti almeno una dose e 16.955 erano quelli che hanno completato il primo ciclo, numeri pari aldella popolazione vaccinabile con doppia dose.sono invece i residenti di Giovinazzo che hanno ricevuto la dose di richiamo, pari al 92%, mentrehanno già ricevuto la quarta inoculazione.«Le somministrazioni complessive su scala metropolitana - spiegano dall'ASL Bari - salgono a 3 milioni e 12.509, suddivise in 1 milione e 121.539 prime dosi, 1 milione e 82.619 seconde e 806.910 terze dosi, più circa 1.400 quarte dosi destinate a persone particolarmente vulnerabili. I livelli di copertura vaccinali sono consolidati da tempo sia per la fascia over 12 (94% con prima dose e doppia dose) sia per il gruppo più ampio degli over 5, attestato a quota 92% su entrambi i parametri. Margini di crescita - continuano i vertici ASL - si registrano per le dosi "booster", in cui viene mantenuto un soddisfacente flusso di vaccinazioni parallelamente al maturare del periodo di 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. L'87,5% dei residenti con età pari o superiore ai 12 anni, circa 788mila persone, ha ricevuto la terza dose, in modo particolare tra gli over 80 (97%), 70-79enni (94,5%), 60-69enni (94,3%) e 50-59enni (92,1). Sotto i 50 anni - concludono dall'ASL Bari -, invece, risulta vaccinato con tre dosi l'80,3% dei residenti di Bari ed ex provincia».