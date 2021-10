Vaccinazione, ecco dove e quando per i giovinazzesi in ottobre

L'ha reso noti i nuovi orari degli hub vaccinali sparsi nella Città Metropolitana Vi riportiamo quelli di utilità per l'utenza giovinazzese, che non ha mai visto aprirsi il proprio centro già pronto da mesi nella palestra della scuola "San Giovanni Bosco" in corso Dante.Il Punto Vaccinale di Popolazione allestito all'interno della, in via prof.ssa Moschetta, osserverà i seguenti orari:5, 7, 14, 21 e 28 ottobre per seconde dosial mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.00al pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 19.00.Al(in via Cappella dei Chicoli) si accederà solo il giovedì per le seconde dosi:al mattino: dalle ore 8.30 alle ore 13.00al pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 18.00.Infine i giovinazzesi potranno recarsi alin via Salvo D'Acquisto, nei seguenti giorni, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00:5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 ottobre.