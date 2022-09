30 foto Una Notte Bianca della Poesia ricca della bellezza di versi e note

La città di Giovinazzo si è aperta in tutta la sua bellezza alla dodicesima edizione della, prestigiosa manifestazione, di respiro nazionale e internazionale, ideata e organizzata dae l'Un'opportunità di spessore culturale per il nostro territorio che ha potuto respirare le emozioni dei versi e della musica in un connubio ben mixato, risultato positivo di un grande gruppo di lavoro. Di rilievo e d'interessanti contenuti artistici, è stato l'impegno posto nella direzione artistica curata daIn cinque luoghi della città le emozioni date dalla poesia hanno trovato giusta collocazione grazie alla cura posta dalle associazioni presenti nell'iniziativa e da chi ha condotto gli spazi della serata: nella piazza Benedettine ha condotto; nella sala San Felice ha moderato; nella chiesa del Carmine hanno condotto; presso la Vedetta sul Mediterraneo in via Polo nel ruolo di moderatrice c'è stataNel chiostro dell'hotel San Martin il moderatore è statoTanti i poeti e le associazioni, quali l'A(Bari), il movimento internazionale(Bari),(Nola),(Bari),(Bitonto),(Ruvo diPuglia),(Bari), accademia della lingua barese(Bari),(Giovinazzo),per la fotografia. I lettori della serataGli artisti che hanno allietato la seratadall'interessante talento vocale, l'con le loro originali rivisitazioni di musica popolare ricca di suoni e colori e la giovane, oltre che talentuosa, band deiche racchiudono la passione e la dedizione verso la musica dal vivo di qualità e ne hanno dato prova in piazza delle Benedettine nel momento musicale di apertura della manifestazione raccogliendo ovazioni e applausi da parte del numeroso pubblico presente.L'arte e la scultura intrise di creatività nelle opere degli scultoriE poi ancora ritmo accattivante con le danzatriciaccompagnate alle percussioni daNel nostro giro all'interno della serata abbiamo apprezzato gli interventi musicali di, noto ballerino e cantante di Giovinazzo residente a New York (città nella quale oggi è tornato) e del sassofonista jazz, talento artistico e musicale della nostra città.La poesia, l'emozione e l'atmosfera soffuse nell'intervento poetico di, noto e apprezzato scrittore, poeta, musicista ed editore siciliano che in piazza delle Benedettine ha incantato il pubblico.Momento ricco di pathos e di ascolto attento quandoha declamato alcune poesie dedicate alla donna: "Donna, natura vincente di ogni sogno dominante" e ha concluso il suo spazio poetico condividendo un suo pensiero : "All'amore concedete metà del tempo, al dolore metà del tempo ma l'altra metà donatela all'amore".Nel chiostro del, gremito di pubblico appassionato della poesia in lingua dialettale, abbiamo gustato l'ironia di versi, oltre che racconti poetici, intrisi di storia e tradizioni della nostra terra di Puglia grazie ad un numeroso gruppo di poeti cultori della lingua dialettale nel coordinamento di, custode dedito e appassionato di una lingua a lui cara perché è stata perno di vita, di cultura, di storia e di studio del suo caro papà, lo studiosoin onore del qualeha fondato l'accademia della lingua bareseper tenere sempre viva la valorizzazione e studio del dialetto barese.Nella chiusura della manifestazione, in piazza Benedettine, la danzatrice, coreografa e attriceha letto tre poesie di, versi d'amore intenso: entusiasmo per questa performance poetica.«È bastata una pioggerellina passeggera per capire che la 12esima edizione dellaa Giovinazzo sarebbe stata un successo - ha così affermato De Matteo -.abbiamo tutti insieme riscoperto il senso profondo e magico della letteratura e dello stare insieme tra antiche pietre che trasudano storia e cultura.La scrittura è il racconto della vita e i versi declamati dal noto poeta Beppe Costa ne sono stati esempio luminoso. Insomma, un silenzio di riflessione per accarezzare l'animo di tutti che non è stato sfoggio di inutili parole o uno show per mettersi in mostra, ma una raccolta sapiente di sentimenti e condivisioni e sana amicizia.Ringrazio sentitamente il direttore artistico della Notte Bianca della Poesiaper il lavoro straordinario che ha svolto con puntualità, precisione e passione. Un pensiero grato va anche a tutti i componenti dell'per il faticoso lavoro svolto. Un onesto ringraziamento al sindaco di Giovinazzoper la sua costante presenza e alla assessora alla Cultura».«Ricorderò questa dodicesima edizione della Notte bianca per l'atmosfera che ho percepito tra i poeti, associazioni, singoli partecipanti e il pubblico - ha affermato Gianni Palumbo, nel suo commento di soddisfazione in merito alla bella riuscita della serata -.con i suoi versi e la poesia che è nella sua bellissima persona ci ha trasportati lontano. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile quest'evento e che hanno contribuito con un verso, con altre forme di espressione artistica, con l'operosità che si pone al servizio, con una presenza, un sorriso».Le emozioni dei versi cari al cuore, alla vita, ai sentimenti e ai ricordi, la gradevolezza della musica espressa attraverso differenti linguaggi e stili, il canto e la danza, la fotografia, l'arte, la scultura e la pittura.