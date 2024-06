Notte Bianca della Poesia 2024 Documento PDF

Due giorni di versi e tanta cultura.Torna stasera, 30 giugno, lae lo fa con una serata da record a Giovinazzo. Il centro storico si trasformerà nella cornice ideale per scoprirà talenti, abbracciare grandi poeti locali e di livello nazionale, ma soprattutto sarà un luogo di incontro e scambio di saperi.La 14ª edizione della rassegna nata sotto il porticato del Palazzo dell'allora Provincia di Bari e poi trasferitasi a Giovinazzo, ideata daed organizzata dallsotto la direzione artistica disi completerà poi il 1° luglio negli spazi del Museo Archeologico del Pulo, a partire dalle ore 19.00.Si parte però con il prologo al mattino, alle ore 11.00, con seminario inaugurale di quest'anno che sarà curato dalla poetessa palermitana (di Prizzi) Margherita Rimi, la quale terrà presso l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo l'incontro "Dalle voci al popolo dei bambini".La serata si dipanerà quindi in varie sedi del borgo antico: Piazza delle Benedettine, Vedetta sul Mediterraneo, Sala San Felice, Piazza Meschino, Piazza San Salvatore, Chiesa di Santa Maria degli Angeli.Il festival sarà aperto e concluso, nelle due serate, dalla rappresentazione a cura di Teatro Dantès /Art Factory – ETS, "Dialogo di una prostituta con un suo cliente", di Dacia Maraini, con la regia di Antonio Duma. Altri eventi teatrali avranno luogo a cura di Alfredo Vasco ("Percorso nell'Inferno di Dante"), Michele Vittorio Del Vecchio a Giovinazzo, mentre i lettori della Notte Bianca della Poesia (Vasco stesso, Nicola Accettura, Tania Adesso, Giusy Carminucci, Simona De Laurentiis, Lucia Diomede) daranno vita a Molfetta ai reading, curati da Gianni Antonio Palumbo, "In ricordo di alcune poetesse molfettesi" ed "È venuto per leggere. Versi d'amore contro il pregiudizio e l'omofobia". Ospite alla Notte bianca anche la poetessa Tania Di Malta, con "Poesie con gli occhiali".Anche quest'anno si rifletterà sul Movimento Realismo Terminale, con l'intervento "Il Realismo Terminale nel domani" di Annachiara Marangoni. Una novità lo spazio delle "Poesie a sei zampe" curato da Elena Diomede. Confermati lo spazio "Riflessi" di Luce e Vita, sulla poesia metafisico-civile, e l'attenzione al dialetto. Anche quest'anno uno dei reading sarà dedicato alla poesia studentesca, con concerto d'apertura della Brass Ensemble il Cenacolo.Si parte alle 18.00 e si proseguirà sino a mezzanotte. E sarà come sempre bellissimo.In allegato il programma completo scaricabile.