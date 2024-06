A Giovinazzo torna la "Notte Bianca della Poesia"

Notte Bianca della Poesia Notte Bianca della Poesia

Partirà domenica 30 giugno ala quattordicesima edizione della, format ideato dal poetae annualmente organizzato, in un intenso lavoro di squadra, dall'sotto la direzione artistica discrittore e ricercatore in Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia. Anche quest'anno Palumbo si è avvalso della collaborazione del poeta Vito Davoli.Confermata anche per questa edizione la pratica dei Seminari poetici del Mediterraneo, incontri tenuti dagli ospiti della Notte bianca, con partecipazione gratuita, previa iscrizione entro sabato 29 giugno a info@culturedelmediterraneo.it Il seminario inaugurale di quest'anno sarà curato dalla poetessa palermitana (di Prizzi) Margherita Rimi, che il 30 giugno alle ore 11 terrà presso l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo l'incontro "Dalle voci al popolo dei bambini". Poetessa e saggista, medico e Neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, Margherita Rimi svolge un'intensa attività di prima linea per la cura e la tutela dell'infanzia, contro le violenze e gli abusi sui minori e a favore dei bambini portatori di handicap. Tra le sue raccolte di versi segnaliamo "Era farsi. Autoantologia 1974-2011", Marsilio, 2012, e "Le voci dei bambini", Mursia, 2019. Il secondo seminario, il 1° luglio alle 11, a Molfetta, presso il Museo Civico Archeologico del Pulo, avrà titolo "Poesia e impegno civile" e sarà curato da Giuseppe Langella, nato a Loreto, già professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università Cattolica, uno dei massimi teorici e storici della Modernità letteraria, cui ha anche dedicato una corposa monografia nel 2021, per Pearson. L'ultimo suo libro di poesia, "Pandemie e altre poesie civili" è stato pubblicato da Mursia nel 2022.La serata inauguraleLa seconda serata avrà luogo a Molfetta, nel Museo del Pulo, il 1° luglio, ed è organizzata in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Molfetta, presieduta da Marta Pisani. L'inclusione, la lotta contro il pregiudizio, la difesa dei diritti, l'impegno civile saranno il Leitmotiv di quest'edizione della Notte bianca.Versi d'amore contro il pregiudizio e l'omofobia". Ospite alla Notte bianca anche la poetessa Tania Di Malta, con "Poesie con gli occhiali".Anche quest'anno si rifletterà sul Movimento Realismo Terminale, con l'intervento "Il Realismo Terminale nel domani" di Annachiara Marangoni. Una novità lo spazio delle "Poesie a sei zampe" curato da Elena Diomede. Confermati lo spazio "Riflessi" di Luce e Vita, sulla poesia metafisico-civile, e l'attenzione al dialetto.Anche quest'anno uno dei reading sarà dedicato alla poesia studentesca, con concerto d'apertura della Brass Ensemble il Cenacolo.Hanno aderito, oltre a singoli poeti provenienti da tutta l'Italia, numerose associazioni di Puglia e Basilicata: APS L'Ora blu, APS Verso Levante, Asd Archè-s – Bari, Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, Convivio di Poeti – Santeramo in Colle, In Folio – Ruvo, L'Isola di Gary - Bari, Matera Poesia 1995, Mò Heart – Bitonto, Movimento Internazionale "Donne e Poesia" – Bari, "Virtute e Canoscenza" – Bari, in collaborazione con l'ANVCG Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS. Per la prima volta alla Notte bianca una rappresentanza del gruppo dei Poeti al Meridiano, dal Molise. Gli eventi saranno presentati da Angela Di Liso (da anni artefice anche della grafica dei manifesti del festival), Marta Pisani, Anna Rita Merico, Giovanna Sgherza, Vito Davoli, Rosa Angela Finetti e Paolo Dinatale. Numerosi i momenti musicali, tra cui si segnalano il concerto di apertura di Rosalba Turturro e il concerto finale del quartetto Legni Pregiati.tutti a ingresso libero. In collaborazione con laavranno luogo visite guidate a cura diPer informazioni e per prenotarsi ai seminari, scrivere a info@culturedelmediterraneo.it.