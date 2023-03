Un nuovo appuntamento con Michele Bonserio e con appunti di storia giovinazzese

Un viaggio nel passato sarà l'incontro dal titoloche si terrà questa sera, venerdì 24 marzo, alle ore 19.00, nella sala San Felice.Un nuovo appuntamento con la storia locale organizzato dalla Pro Loco APS-Associazione di Promozione Sociale, sede cittadina guidata dal dott. Franco Martini con il patrocinio della città di Giovinazzo. Al presidente Martini toccherà il saluto iniziale di benvenuto a nome dell'associazione Pro Loco che si occupa di promozione turistica e sociale sul territorio.I saluti istituzionali nelle parole del sindaco Michele Sollecito e dell'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli. Il relatore sarà il dott. Michele Bonserio, studioso appassionato e ricercatore di storia locale, al quale abbiamo chiesto un'anticipazione circa i contenuti di cui tratterà nella sua conferenza.«Parlerò dell'archivio comunale: citerò frammenti e curiosità rilevate di attività amministrativa e civile del nostro Municipio-ci ha detto Michele Bonserio. PurtroppPur essendo databile solo dalla fine del sec. XVIII è possibile intercettare aspetti inediti e interessanti riguardanti gli ultimi due secoli di attività amministrativa, politica e civile di Giovinazzo. Alla fine degli anni settanta grazie all'interessamento della Pro Loco e dell'allora sindaco Franco Milillo, si riuscì a recuperare e tutelare l'archivio comunale».Un viaggio nella memoria storica quello che Michele Bonserio, archivista presso il comune di Giovinazzo, compirà; un percorso approfondito di conoscenza di documenti amministrativi e civili, delibere, attività politica di appena due secoli a causa di un abbandono dell'archivio stesso, visto che la sede del comune di Giovinazzo era cambiata svariate volte nel corso dei secoli. Lo studioso soffermerà l'attenzione anche sullo storico palazzo di città ottocentesco, che vi mostriamo nella foto.La ricerca approfondita e gli studi condotti da Michele Bonserio susciteranno la curiosità del pubblico al quale fornirà "pillole storiche", come le definisce lui, di vita cittadina del passato, su piccoli e grandi eventi che hanno interessato la nostra città. Per tutto questo tempo è mancata la possibilità per gli studiosi e per gli studenti di effettuare visite e ricerche presso l'archivio comunale che, purtroppo, ancora oggi non è consultabile. Ed è grazie al suo sapere, sempre messo a disposizione di eventi cittadini, che Michele Bonserio potrà condividere con il pubblico "appunti di storia giovinazzese" , vere e proprie pagine del passato.