Ultima serata con “Le Notti delle Cover” a Terlizzi

Saranno le note di Cesare Cremonini con la cover band "Latin Lovers" a chiudere col botto questa edizione de "Le Notti delle Cover" alle S.E.R.R.E - S.P. Terlizzi - Ruvo di Puglia: un weekend in compagnia delle hit della grande musica italiana e dei sapori dell'ampia area street food che offre specialità come panino con la zampina, arrosticini, hot dog, spaghetti all'assassina, pizzarello farcito, panzerotti, patatine fritte, delizie siciliane, crepes.Una grande serata di chiusura all'insegna del divertimento anche per i più piccoli, come nei precedenti appuntamenti, grazie all'area bimbi con parco giochi, animazione e mini luna park: anche stasera a partire dalle 18 attività e laboratori a cura di Zorba.L'ingresso è libero anche nell'ultima serata: appuntamento alle S.E.R.R.E - S.P. Terlizzi - Ruvo di Puglia (https://maps.app.goo.gl/f5qwxJ4oA8iavNDj6) dalle 18:00 alle 01:00.GRANDE EVENTO DI CHIUSURA: Domenica 6 Luglio• 18:00 -24:00 APERTURA STAND FOOD• 18:00 - 22:00 MINI LUNA PARK E ANIMAZIONE PER BAMBINI• 21:00 -24:00 MUSICA CON LATIN LOVERS (COVER BAND CESARE CREMONINI)Per maggiori informazioni: 3388723866