Santommaso Festival, i Planet Funk atterrano all'Eremo Club

I Planet Funk celebrano 25 anni di carriera con un'unica data in Puglia: l'8 agosto il debutto del Santommaso Festival trasforma l'Eremo Club nel tempio dell'elettronica. Il progetto prosegue il 22 agosto, tingendosi di atmosfere magnetiche con The Murder Capital, unica tappa pugliese del tourUna doppia notte di meraviglie sonore: il prossimo venerdì i maestri del groove internazionale aprono il festival con un live esplosivo. Il 22 agosto, spazio alla potenza post-punk e alla new wave d'autore. Da New Jackson a The Murder Capital, da Gaia Banfi ai dj set più visionari, l'evento riunisce il meglio della scena europea in una Puglia tutta da ballare e ascoltareL'estate pugliese si prepara a vivere un'esperienza sonora fuori dagli schemi con il debutto del Santommaso Festival, in programma l'8 e il 22 agosto 2025 (dalle ore 19:00) nell'iconico Eremo Club di Molfetta (Ba). Due serate, otto artisti, al claim di "Non crederai alle tue orecchie! / You won't believe your ears!".Il festival nasce su iniziativa dell'associazione Santommaso ETS, con l'obiettivo di portare sul territorio artisti affermati a livello europeo e nuove voci emergenti, in un contesto curato, indipendente e autentico. Il nome richiama simbolicamente il patrono di Giovinazzo, città in cui è nato il progetto: non in chiave religiosa, ma come allegoria dell'incredulità e dello stupore della scoperta.A guidare la prima serata dell'8 agosto saranno, con l'unica data in Puglia del loro tour estivo, i leggendari Planet Funk, protagonisti di una carriera lunga più di 25 anni che ha ridefinito i confini tra elettronica, house, funk, pop e alternative dance.Nati nel 1999 dalla fusione di Souled Out e Kamasutra, la loro musica si distingue per produzioni sofisticate, atmosfere coinvolgenti e un approccio melodico, che li ha portati a ottenere fama internazionale e conquistare le piste di tutto il mondo con brani di grande successo come "Chase the Sun", diventato un vero e proprio cult nel mondo del clubbing, "Inside All the People", "The Switch", "Who Said (Stuck In The UK)" e "Stop Me". La loro capacità di unire groove elettronici a melodie pop ha fatto sì che i Planet Funk rimanessero rilevanti nel panorama dance mondiale con la loro rivoluzione elettronica, conquistando fan sia in Italia che all'estero.Il debutto ufficiale arriva nel 2002 con l'album "Non Zero Sumness", che include il celebre singolo "Chase the Sun". La band originariamente composta da Alex Neri, Marco Baroni, Sergio Della Monica (scomparso nel 2018), Domenico "GG" Canu (scomparso a maggio di quest'anno) e Dan Black, che ha contribuito come vocalist in varie fasi del gruppo, nel tempo ha lavorato anche con diversi cantanti ospiti che hanno arricchito il loro sound unico e raffinato.Nel corso degli anni, hanno collaborato con artisti del calibro dei Simple Minds, mantenendo una forte identità musicale e una continua evoluzione stilistica. Dopo la perdita di Della Monica, il gruppo ha continuato a esibirsi e produrre musica, confermandosi una presenza costante nella scena elettronica italiana e internazionale. Oltre agli studi di registrazione, i Planet Funk sono molto apprezzati per le loro performance live, in cui sanno trasmettere grande energia e coinvolgimento, confermandosi come una delle realtà più innovative e longeve della scena musicale.La formazione attuale - con Alex Neri e Marco Baroni alle tastiere, Dan Black alla voce e chitarra e Alex Uhlmann alla voce - promette uno show esplosivo carico di energia e successi per la prima edizione del Santommaso festival all'Eremo club.Oltre 6 ore di musica per l'evento del prossimo 8 agosto con una lineup trascinante.Ad aprire la serata, i toscani Mario Mario, nuova voce del funk-revival italiano con un disco d'esordio registrato in presa diretta, dai groove caldi e coinvolgenti, seguiti dal producer irlandese New Jackson, raffinato alchimista sonoro e remixer per il noto gruppo indie pop britannico The XX.A chiudere, il dj set della Toy Tonics Krew, collettivo berlinese dell'etichetta Toy Tonics, guidato da Kapote (fondatore) e Stump Valley (duo di punta), che porterà all'Eremo una miscela di disco-house, italo-disco e suoni rétro moderni.La seconda serata del 22 agosto vira verso sonorità magnetiche con ospiti che esplorano il lato più intenso della musica alternativa. Headliner per l'unica data in Puglia del tour gli irlandesi The Murder Capital, alfieri della nuova scena post-punk europea. Chitarre affilate, testi profondi e socialmente impegnati e un'energia live travolgente. Presentano Blindness, il loro ultimo album acclamato dalla critica. Prima di loro per l'unica data italiana del 2025, The Underground Youth, band nata a Manchester e ora di base a Berlino, icona della scena new wave e psichedelica. Portano sul palco il loro dodicesimo album Decollage, un viaggio sonoro tra malinconia e intensità.Per l'opening act della serata è attesa, con il suo stile intimo e ricercato, la cantautrice emergente della scena italiana Gaia Banfi, che ha aperto gli ultimi concerti di Iosonouncane. Per l'occasione presenta il suo disco d'esordio La maccaia, già considerato una delle uscite più interessanti dell'anno.Chiudono i Bordello Soundsystem di Otto Kraanen, fondatore dell'etichetta e collettivo olandese Bordello a Parigi, con un dj set eclettico e trascinante tra synthwave, elettronica rétro e italo-disco.Una notte di chitarre scure, beat ipnotici ed emozioni inaspettate.Il programma propone otto artisti su due giornate, con una line-up che mescola elettronica, indie, funk e post-punk, portando per la prima volta dalle nostre parti progetti musicali acclamati dalla critica e apprezzati dal pubblico di tutta Europa.La qualità non sarà protagonista solo sul palco, ma anche a tavola. L'area food sarà infatti curata da Cottura lenta, progetto di storytelling gastronomico ed eventi pop-up del "content designer" Gianvito Fanelli, che per l'occasione ha invitato Pantura - Storie di cibo a firmare un'offerta gastronomica locale, autentica e d'autore.Dalla sua nascita, Cottura lenta ha messo in dialogo alcune delle realtà più originali della scena gastronomica italiana, come Salumeria Malinconico, 180 grammi, Cucina Villana, Allegra, Via Stampa, creando collaborazioni inaspettate e fuori dagli schemi.Pantura, nato a Milano nel 2015 da un'idea di due pugliesi, si è fatto strada collaborando con importanti eventi e brand internazionali, fino a vincere nel 2025 una puntata di Foodish (il programma di Joe Bastianich sull'emittente NOVE) dedicata al miglior panino gourmet di Milano - il celebre panino con il polpo, che sarà protagonista anche al festival. Un menu di piatti gustosi, genuini e profondamente legati al territorio.Il Santommaso Festival non è solo un evento, è una dichiarazione d'intenti. Un invito all'incredulità, alla scoperta, alla meraviglia per un pubblico che non crederà alle proprie orecchie.Tutti gli aggiornamenti sui canali social ufficiali: instagram.com/santommasofest e www.facebook.com/santommasofestLocation: Eremo Club, SS16 Molfetta-Giovinazzo (Ba). Location: Eremo Club, SS16 Molfetta-Giovinazzo (Ba). Apertura cancelli: ore 19:00. Navette gratuite da Giovinazzo (su prenotazione) Ampio parcheggio in loco Biglietti e abbonamenti disponibili su vivaticket, ticketone e DICE