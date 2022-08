Tutto pronto per la XXIX edizione del Gamberemo

È atteso, anzi attesissimo. Perché non si disputa da tre anni (2020 e 2021 edizioni saltate per via della pandemia) e perché è il palio che mette i rioni della città alla prova, l'un contro l'altro in una grande festa cittadina.Torna ilorganizzato dalla, torna la sfida tra i quartieri Immacolata, Sant'Agostino, San Domenico, Centro Storico/Concattedrale e San Giuseppe. Il prologo si terrà martedì 16 agosto, a partire dalle ore 18.00 nella centralissima parrocchia di San Domenico, quando avrà luogo la tradizionale benedizione dei gonfaloni impartita da don Pietro Rubini.Poi uno degli eventi centrali del cartellone dell': mercoledì 17 agosto, dalle 20.00, in piazza Vittorio Emanuele II, il palio, conper la Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano che avverrà alle 20.30. Infine la partenza, per una gara avvincente che, salvo sorprese, dovrebbe tenersi solo lungo il perimetro della piazza.Una intensa sfida a cinque che sarà raccontata ancora una volta da Giangaetano Tortora, voce storica della manifestazione, e quest'anno dall'attrice Annabella Giordano, volto noto del Mudù. Attesi migliaia di spettatori.