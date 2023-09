Tutto pronto a Giovinazzo per il mercato serale

Non solo frutta, verdura, ortaggi, ma anche prodotti caseari, salumi, produzioni locali, abbigliamento, esterni, giardinaggio e molto altro.Torna, che in questo weekend raddoppia. Dopo quello tradizionale di venerdì 1° settembre, domenica 3 settembre, dalle, cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto per i tanti avventori che non possono recarsi a far compere in giornate feriali.Il successo del 23 luglio scorso aveva consigliato all'assessorato alle Attività Produttive, guidato dadi trovare un nuovo accordo con le associazioni di categoria e la data del 3 settembre era sin da subito sembrata quella giusta. In altre date, infatti, ci avevano spiegato proprio dagli uffici comunali, ci sarebbe stato bisogno dell'area mercatale quale parcheggio per festa patronale e grandi eventi.L'appuntamento di inizio settembre di fatto chiuderà la stagione estiva e nuovi mercati straordinari potrebbero tornare il prossimo autunno e nel periodo pre-natalizio.