Come annunciato nelle scorse settimane, domenica 1° dicembre ritorna a Giovinazzo il mercato settimanale. Confermata la data di venerdì 29 novembre, quella tradizionale, questa volta gli ambulanti raddoppieranno il loro appuntamento con gli avventori.La decisione è stata presa dall'assessorato alle Attività Produttive in accordo con le associazioni di categoria per permettere a quanti non possono far spese in settimana, di poterlo fare nella giornata festiva. Una domenica particolare, tra l'altro, viatico per l'ampio cartellone di eventi che interesseranno Giovinazzo per tutto il mese di dicembre.In piazzale Salvo D'Acquisto, quindi, cancelli aperti dalle 7.00 alle 13.00.