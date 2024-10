Il 1° novembre si terrà regolarmente il mercato settimanale di Giovinazzo

Non era ancora giunta la certezza, ora è ufficiale. Ildiche ricade nel giorno della festività di Ognissanti,. È quanto disposto dal sindaco Michele Sollecito e dell'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore.Quest'ultimo aveva già da tempo interloquito con le associazioni di categoria, riscontrando favore degli addetti ai lavori sulla possibilità di un'apertura nella giornata festiva. La decisione ricalca in qualche modo quanto già previsto con le aperture serali estive, che facilitano gli avventori che nel corso della settimana non possono affacciarsi in piazzale Salvo D'Acquisto per impegni lavorativi. Cancelli quindi aperti regolarmente dalle 7.00 alle 13.00.