Tutto esaurito per i sei spettacoli di "Borgo Infernum" a Giovinazzo

IL PROGRAMMA DI "BORGO INFERNUM"

20 GENNAIO

21 GENNAIO

Due giorni di intense emozioni attendono i giovinazzesi. L'incantevole centro storico sarà trasformato inla performance itinerante in cui i gironi danteschi tra poesia, musica, teatro e suggestione trovano la loro ambientazione più adatta (in foto la proiezione del logo sulla facciata dell'IVE, immortalata da Giuseppe Palmiotto).Si tratta di un evento dasin da pochi giorni dopo l'apertura delle prenotazioni a cui è stato aggiunto un terzo appuntamento questa sera, venerdì 20 gennaio.è stato ideato ed organizzato dal Laboratorio della Scuola comunale di Musica "Filippo Cortese", dall'agenzia Evolve MCEC e dalla compagnia teatrale "Il carro dei comici" di Molfetta, sotto la direzione artistica di Gianpaolo Sinesi. Saranno messi in scena i versi più intensi dei cantici della Divina Commedia ed il pubblico potrà incontrare Caronte, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Minosse, Ulisse ed altri personaggi della straordinaria ed immortale opera del Sommo Poeta fiorentino.Si accede solo se si è riusciti ad ottenere una prenotazione (ne sono giunte da tutta la Puglia e dalla Basilicata) e per decisione degli organizzatori, per una migliore riuscita di una performance complessa, non sono ammessi spettatori con animali al seguito. Vietati anche i passeggini per non intralciare attori e figuranti.Di seguito il programma dell'evento che rappresenta il prologo ai, che illumineranno diversi quartieri di Giovinazzo nella serata di domenica 22 gennaio, ripetendo un rituale antico e molto sentito dalla popolazione locale.Venerdì 20 gennaio sono previsti tre turni per questo tour all'interno dell'universo dantesco. Si inizia alle 17.30 con il ritrovo in piazza Umberto I e la partenza dell'itinerario è prevista per le 18.00. Il secondo ritrovo ci sarà invece alle 19.00, con partenza del giro alle 19.30, mentre nei giorni scorsi è stata aggiunta la terza performance con ritrovo alle 20.30 e inizio spettacolo alle 21.00.Nella giornata di sabato 21 gennaio si replica agli stessi orari.