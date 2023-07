Tutto ciò che c'è da fare e vedere a Giovinazzo domenica 23 luglio

ARTE

Giovinazzo si fa bella con continui eventi, quasi tutte le sere, per accontentare ogni animo, ogni testa, ogni palato. Noi vi riassumiamo quanto c'è da fare e vedere in questa domenica 23 luglio.All'Istituto Vittorio Emanuele II c'è una interessante mostra personale dell'artista Franco Cortese dal titolo "Il teatro della geometria". Ingresso libero dalle 18.00 alle 22.00Nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, vernissage per la mostra fotografica "Passato e presente - dedizione tradizione festeggiamenti", con scatti di Vincenzo e Dino Mottola. Apertura prevista per le 19.30.Seconda serata di FestivalMar. In piazzale Aeronautica Militare, a partire dalle 21.00, prima esibizione dal vivo della band "Under Music", formazione capace di riarrangiare in maniera accattivante brani celeberrimi del repertorio italiano ed internazionale. L'ingresso è gratuito.Sempre alle 21.00, ma in piazza San Salvatore, nel centro storico, si esibirà il Mario Rosini Quartet, per un evento a cura di Gianpaolo Sinesi.Ultima serata per CibòFest, la grande festa del cibo di strada voluta dall'Ente Pro Loco APS di Puglia ed organizzata dalla locale Pro Loco. Tanti prodotti locali, dalle carni alle birre ed al vino, a disposizione dei palati più disparati. Si inizia intorno alle 21.00 lungo la passeggiata Messere a Levante.