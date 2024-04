Traslazione della Madonna delle Grazie a Giovinazzo: il programma

In vista del mese di maggio, mese Mariano per antonomasia, la parrocchia di Santa Maria Assunta, guidata da padre Francesco Depalo, si appresta a vivere l'importantedalla chiesa di San Lorenzo, in via Gelso, sino alla Concattedrale.Domenica 28 aprile l'appuntamento per i fedeli è fissato proprio nei pressi della chiesetta di via Gelso alle ore 18.00Con questa cerimonia, organizzata dall'associazione omonima, si aprirà a Giovinazzo la stagione dei festeggiamenti in onore dei Santi.