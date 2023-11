Touring Juvenatium, a Giovinazzo torna "Esperienze d'arte" dedicata a Modigliani

Dopo il successo dello scorso anno, l'ha riproposto il progettoche ha visto quali protagonisti gli alunni delle classi quarte di entrambi gli Istituti Comprensivi.Il progetto, ideato e realizzato dall'artista, coadiuvata dai soci volontari dell'Associazione Touring Juvenatium Odv-ETS è stato accolto con grande entusiasmo dalle dirigenti, dalle insegnanti e ovviamente dai piccoli alunni.Le opere dell'artista al centro di questa seconda edizione sono quelle diDurante il primo incontro Elisabetta Raguseo ha presentato agli alunni l'artista livornese, focalizzando l'attenzione sul suo modo di concepire i ritratti, con particolare focus sullo sguardo.Scopo del progetto è la scoperta del mondo interiore, un'occasione per riflettere sui propri sogni e sui propri sentimenti, oltre che un'opportunità per imparare ad utilizzare i gessetti policromi.Nel secondo incontro i bambini hanno quindi realizzato un autoritratto in stile Modigliani (linee semplici, visi allungati, collo lungo, ecc) che fosse la sintesi di ciò che sono e di ciò che saranno e/o aspirano a diventare.Modigliani in persona era solito ripetere: "Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni" e "Bisogna conoscere l'anima delle persone per ammirarne il volto"; è evidente come il progetto, al di là della valenza didattica, abbia insegnato a "sognare", perché in fondo l'arte sa fare anche questo, ed abbia stimolato a "guardare" in fondo al proprio cuore, alla propria anima, così come Modigliani era solito fare con i propri modelli e committenti.Il progetto si è da poco concluso nelle classi quarte delle scuole "don Saverio Bavaro" e "Papa Giovanni XXIII", mentre è appena partito per le classi quarte dell'Istituto "San Giovanni Bosco".A conclusione i lavori dei piccoli artisti saranno esposti in una mostra ad hoc con luogo e data che saranno comunicati nelle prossime giornate.