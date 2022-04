Tornano le processioni della Settimana Santa a Giovinazzo: tutte le regole

Le processioni della Settimana Santa si svolgeranno regolarmente a Giovinazzo ed in tutta la Diocesi, dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19.Arrivato due settimane fa il consenso da parte dei Vescovi pugliesi, ieri mattina, 1° aprile, si è svolta a Molfetta una conferenza stampa congiunta die del sindaco, Tommaso Minervini.Chiarissima la parola d'ordine: sicurezza. Nessuna guardia abbassata ed attenzione rinnovata per consentire di tornare a vivere le tradizioni della pietà popolare senza troppi patemi.Durante la conferenza stampa sono state rese note le regole che si dovranno osservare sia duranteTutti i portatori dovranno essere muniti di green pass base e i ministri, i membri delle confraternite e tutti coloro che partecipano e assistono ai riti dovranno indossare la mascherina FFP2 a prescindere dal luogo di svolgimento, sia esso al chiuso o all'aperto.I portatori delle sacre effigi che dovranno stare vicini ed essere anche numerosi per il trasporto a spalla del simulacro, dovranno eseguire un tampone rapido con esito negativo, oltre che svolgere il proprio servizioProbabile un cambiamento nel percorso delle processioni a Giovinazzo.Infine bisognerà favorire la partecipazione orante a tutti i riti, aspetto fortemente raccomandato dal prelato.Giovinazzo, nonostante la pandemia non sia ancora terminata, si appresta a vivere due settimane intense e l'auspicio è che tutti, ma davvero tutti, osservino semplici regole che ci hanno consentito di contenere la diffusione del virus.