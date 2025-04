Ieri il 49° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Mons. Cornacchia

In un tempo di preghiera, di riflessione e di profondo rispetto per la dipartita di Papa Francesco, nella giornata di ieri giovedì 24 aprile, la Chiesa Diocesana di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, si è unita nel porgere i più sentiti auguri al nostro vescovoin occasione del quarantanovesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.«Nei Momenti di tristezza c'è sempre la luce. Buon anniversario Eminenza», ed ancora «Tantissimi auguri Sua Eccellenza per un proseguo cammino pastorale di fede», sono solo alcuni dei moltissimi messaggi pervenuti dai fedeli a mezzo social, al vescovo.Cornacchia è stato ordinato Presbitero il; e vescovo della Diocesi Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi dal 15 gennaio 2016.Un percorso fatto di vocazione, dedizione, al servizio della comunità. Un cammino che lo ha chiamato ad essere un Pastore, una guida spirituale ricca di storie ascoltate e custodite, di preghiera.«Il Signore continui ad accompagnare il tuo cammino caro don Mimmo, donandoti forza nelle fatiche quotidiane, consolazione nelle prove, gioia nei momenti condivisi e un cuore sempre attento e accogliente verso tutti, in particolare verso chi cerca luce, conforto e speranza. Ti accompagniamo con l'affetto e con la preghiera di tutta la comunità diocesana. Ad multos annos ("per molti anni ancora") don Mimmo», è stato il messaggio di auguri che la Diocesi ha rivolto con amore al suo Pastore.