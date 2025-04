A Giovinazzo Messa in Coena Domini ed Altari della Reposizione: gli orari nelle parrocchie

GIOVEDÌ SANTO 2025

Parrocchia San Domenico

Parrocchia Sant'Agostino

Parrocchia Maria SS Immacolata

Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta

Parrocchia San Giuseppe

Santuario SS Crocifisso

Larappresenta l'inizio del Triduo Pasquale. In essa si fa memoria dell'Ultima Cena consumata da Gesù prima della sua passione e si commemorano l'istituzione dell'Eucarestia e del Sacerdozio Ministeriale.Centinaia di fedeli si raduneranno nelle parrocchie giovinazzesi per la santa messa e poi per far visita agli. Da non confondere con i Repositori, gli allestimenti scenici che saranno visitabili nelle chiesette e nelle rettorie del centro storico. Quest'anno, la grande novità è rappresentato dallo scambio delle effigi sacra tra le confraternite nell'anno giubilare.Di seguito il programma completo nelle parrocchie e nelle chiese cittadine.Ore 9.30 - 12.30 e 17.00 - 19.00 - Confessioni.Ore 19.00 - Messa in Coena Domini.Ore 21.30 - Adorazione eucaristica dinanzi agli Altari della Reposizione.Ore 18.30 - Messa in Coena Domini. Prima della celebrazione sarà possibile deporre davanti all'altare le proprie rinunce alimentari destinate alla Caritas diocesana.Ore 20.00 - Allestimento Altare della Reposizione.Ore 22.00 - Adorazione eucaristica comunitaria davanti al Repositorio.Ore 19.00 - Messa in Coena Domini.Ore 18.00 - Messa in Coena Domini.Ore 19.00 - 24.00 - Visita all'Altare della Reposizione.Ore 19.00 - Messa in Coena Domini.Ore 21.00 - Adorazione eucaristica comunitaria al Repositorio.Ore 18.30 - Santa Messa solenne in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi.Ore 21.30 - Adorazione eucaristica presso l'Altare della Reposizione.