Processione dei Misteri, novità in partenza a Giovinazzo

Domani sera, Venerdì Santo 18 aprile, Giovinazzo vivrà forse il momento centrale per la pietà popolare dell'intero anno: la processione dei Misteri per le vie cittadine per commemorare la Passione e la Morte di Cristo.Ma quest'anno la processione avrà una novità in partenza. Infatti i simulacri saranno radunati dalle 18.00 alle 19.00 in piazza Porto da dove partiranno in spalla ai portatori delle confraternite cittadine al termine della celebrazione nella Concattedrale di Santa Maria Assunta. Una novità resasi necessaria vista la presenza del cantiere per il ribasolamento di piazza Duomo. La processione si chiuderà quindi in piazza Vittorio Emanuele II, intorno alle 22.45, dove vi sarà l'allineamento dei simulacri e la benedizione conclusiva, tradizione ripresa negli ultimi anni.