Torna l’incontro di Quelli dell’IVE

Erano rimasti a distanza a causa delle restrizioni legate alla pandemia ma ora tornano a riunirsi per ricordare.Gli ex allievi ed educatori dell', riuniti nell'associazione "" presieduta da, celebrano l'ottava edizione del loro tradizionale incontro intitolato "Riconoscere e ricordare", per la prima volta giocando fuori casa, ovvero nella Sala San Felice.Si comincia oggi alle 18.00 con la presentazione del libro "Butta via i fazzoletti" scritto dalla divulgatrice scientifica, autrice di diversi articoli e spot di comunicazione relativi al tema delle allergie.A far da moderatrice la giornalistache introdurrà anche il rewind di 200 anni di storia dell'IVE, le testimonianze degli ex allievi ed istitutori e la proiezione del videotrailer "Un IVE di Storia".Verrà quindi inaugurata la mostra fotografica "Schegge del '900", un progetto grafico caratterizzato dall'esposizione di circa 150 fotografie in bianco e nero che ripercorrono momenti della vita di comunità dell'IVE nel secolo scorso, un "come eravamo" che unisce, con un po' di nostalgia, il rinnovato piacere di rivedersi alla storia documentata fatta di piccole cose e di eventi importanti.La mostra sarà visitabile anche domani dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, secondo le intenzioni dell'Associazione "Quelli dell'IVE" recentemente insignita dall'Amministrazione Comunale di Giovinazzo con un attestato di benemerenza per le attività culturali svolte sul territorio della Città Metropolitana di Bari, il tuffo nel passato sarà un'occasione per ripensare al futuro dell'Istituto Vittorio Emanuele II.