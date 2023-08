Torna il caldo afoso su Giovinazzo

Nuova ondata di caldo, in quella che i meteorologi hanno definito l'estate più rovente degli ultimi 30 anni.Su Giovinazzo, nella giornata di mercoledì 23 agosto, sono attesi nuovi picchi di calore con punte di 35°, valori termici che permarranno almeno sino a venerdì. Nel fine settimana punte di 38°, come era accaduto in luglio, dati attenuati nella percezione solo da deboli correnti settentrionali. Non esattamente una buona notizia per i tanti turisti stranieri ancora presenti nelle nostre strutture ricettive, per anziani e soprattutto ammalati.Il caldo dovrebbe attenuarsi all'inizio della settimana prossima, quando giungeranno corpi nuvolosi lungo la costa adriatica pugliese e le temperature massime scenderanno nuovamente sui 30-31°.