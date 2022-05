Torna dopo due anni di stop la Sagra del Panino della Nonna

La pandemia l'aveva fermata proprio alla vigilia dell'attesissima 25ª edizione. Ma ora è tempo di riprendersi spazi e voglia di stare insieme, riscoprendo i veri sapori della tradizione alimentare e gastronomica pugliese.Tornerà finalmente, nell'area mercatale, lunedì 8 e martedì 9 agosto la, organizzata come ogni anno dall'Associazione I Nipoti della Nonna.«Dopo due anni di sosta forzata dovuta al Covid 19 - scrivono dal gruppo guidato da Gianfranco Stufano -, si tornerà a far festa e ad assaporare i gustosissimi panini conL'appuntamento benefico è nella zona mercatale di Giovinazzo per lunedì 8 e martedì 9 agosto.Oltre ai tradizionali stand con i panini tipici - spiegano nella nota -, l'edizione 2022 sarà allietata da due spettacoli musicali di grande rilievo; lunedì 8 ci sarà il concerto dei Sud Sound System, pionieri del raggamuffin italiano, e martedì 9 folk e divertimento con i Terraross; protagonisti delle due serate anche gli speaker ed i DJ di RadioNorba. Non mancherà l'ampia Mostra Mercato di Antiquariato e Artigianato e l'attraente parco giochi per i più piccoli».Non resta che tuffarsi in un mare di sapori e lasciarsi trascinare dalla musica.