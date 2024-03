Top 300, tutte le aziende più ricche di Puglia e Basilicata

Casillo Commodities Italia S.P.A. – 1,6 miliardi di euro (1.646.514.000) Megamark S.R.L. – 1,5 miliardi di euro (1.598.496.000) Molino Casillo S.P.A. – 978 milioni di euro (978.635.000) Eurospin Puglia S.P.A. – 889 milioni di euro (889.956) Apulia Distribuzione S.R.L. – 846 milioni di euro (846.563.000) Cannillo S.R.L. – 792 milioni di euro (792.720) Magna PT S.P.A. – 651 milioni di euro (651.734.000) V.I.M. S.R.L. Vendita Ingrosso Medicinali – 633 milioni di euro (633.398.000) Acquedotto Pugliese S.P.A. – 570 milioni di euro (570.778.000) Tatò Paride S.P.A. – 492 milioni di euro (492.941.000)

È giunta quest'anno alla terza edizione la classifica che comprende le: per l'edizione 2024 infatti la Top 200 – iniziativa promossa da Repubblica – ha raggiunto quota 300 imprese, integrando anche le realtà del territorio lucano.La ricerca realizzata dain collaborazione con il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'fornisce una panoramica delle realtà imprenditoriali della Puglia e della Basilicata, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide, illustrando il fatturato 2022 (e le differenze rispetto al 2021), il patrimonio di ciascuna azienda, gli utili, le perdite. In definitiva, un quadro molto minuzioso che abbraccia le principali realtà di Puglia e Basilicata, come grandi motori dell'economia e del benessere nostrano.e il rispettivo fatturato 2022: