TFS, il Consiglio di Stato riconosce sei scatti di aumenti periodici ai militari in pensione

«Il Consiglio di Stato, con sentenza n.1231/2019, ha riconosciuto il ricalcolo Trattamento di fine Servizio per inclusione dei sei scatti di aumenti periodici e del trattamento economico pensionistico. Il beneficio è riconosciuto in favore del personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza ai fini pensionistici e previdenziali».Lo ricorda, presidente della locale sezione dell'che insieme all'avvocatoaveva tenuto una serie di conferenza nella confortevole sede di piazza Vittorio Emanuele II.Richiamando quanto previsto dall'art.21 della legge 232/90, il, massimo organo della giustizia amministrativa ha quindi sancito che i sei scatti stipendiati debbano essere computati nelle determinazioni dell'importo del TFS e del trattamento economico pensionistico quando la cessazione del servizio sia avvenuto per le seguenti ragioni:E dunque, ricorda lo stesso«chiunque si trovi in una delle suddette condizioni ha diritto a chiedere il ricalcolo del TFS e l'adeguamento dell'assegno pensionistico. Presto - sottolinea il presidente giovinazzese dell'ANC - terremo una conferenza per spiegare al meglio i risvolti pratici di una sentenza che non sbaglio a definire storica. Si sblocca così un'annosa situazione e noi cercheremo di fare ulteriore chiarezza, sperando che il Covid ci lasci tregua e che si possa tornare in presenza. In alternativa - conclude - potremmo pensare ad altre modalità».