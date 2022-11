I Carabinieri di Giovinazzo hanno onorato la Virgo Fidelis (FOTO)

8 foto Virgo Fidelis 2022

L', guidata dal M.llo Sabino Barbolla, ha festeggiato ieri laprotettrice dell'Arma.La celebrazione eucaristica di rito è stata officiata da don Luigi Caravella all'interno della parrocchia San Giuseppe e vi hanno preso parte i vertici della Compagnia di Molfetta, rappresentati dal Capitano Francesco Iodice, e della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Ruggiero Filannino, oltre alle autorità civili giovinazzesi, in testa il sindaco Michele Sollecito e da quelle militari cittadine.Durante la messa il ricordo è andato a tutti i caduti in tempo di guerra ma soprattutto di pace. Un pensiero è stato quindi rivolto aMedaglia d'Oro al Valor Militare, al quale il 2 dicembre prossimo sarà intitolata la Stazione di via Matteotti, ed ai carabinieri, in Iraq, del 12 novembre 2003.La scelta dellacome celeste Patrona dell'Arma, ha avuto la sua proclamazione l'8 dicembre 1949 da Sua Santità Pio XII. La Patrona dei Carabinieri è fortemente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è elemento che caratterizza l'Arma dei Carabinieri che ha come motto:La celebrazione della festa fu fissata il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber.A Giovinazzo grande merito per l'iniziativa annuale va data all'ANC, che è testimonianza di grande attaccamento a quella divisa ben oltre l'età di pensionamento da parte di coloro i quali hanno servito lo Stato nella Benemerita.Negli scatti che pubblichiamo il racconto della mattinata nella parrocchia San Giuseppe.