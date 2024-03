ANC Giovinazzo per la Caritas diocesana

In prossimità delle festività di Natale e di Pasqua le attività solidali si mettono in moto per rivolgere attenzione a chi ha bisogno e vive in situazioni di difficoltà. Sul territorio nazionale la macchina della solidarietà è sempre pronta a partire. L'iniziativa di cui vi parliamo racconta del nostro territorio e ha impegnato i militari dell'che, guidati dal presidente, hanno effettuato una raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie più bisognose della città. Infatti, in occasione delle festività pasquali il consiglio della suddetta sezione ha promosso la raccolta solidale fra i propri soci e il risultato è stato molto soddisfacente.Abbiamo chiesto al presidente Barbolla, che da tre anni è alla guida della sezione cittadina dell'Anc, come è nata l'iniziativa. Ecco cosa ci ha detto «Già da molti anni - ha affermato Sabino Barbolla - mettiamo in atto questa iniziativa; nelle scorse occasioni abbiamo consegnato i pacchi dono con gli alimenti direttamente alle famiglie che ci avevano indicato, questa volta abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci alla Caritas Diocesana. La quantità di generi alimentari raccolti credo sia sufficiente per essere ripartita tra molte famiglie».Il presidente Sabino Barbolla e il consigliere Anselmo Casaburi hanno consegnato quanto donato a Maria Patruno, responsabile della Caritas Diocesana (Molfetta – Terlizzi – Ruvo – Giovinazzo) che provvederà alla distribuzione. Questo gesto ha dato conferma della sensibilità dei militari della gloriosa Arma dei Carabinieri, forza armata vicina alla gente, a stretto contatto con i bisogni espressi dalle persone e dal territorio. «Sento il dovere di ringraziare i soci della sezione di Giovinazzo dell'Associazione Nazionale Carabinieri che con grande spirito di partecipazione hanno permesso di realizzare l'iniziativa a scopo solidale-ha così concluso il presidente Sabino Barbolla, insignito dalla presidenza nazionale dell'A.N.C. di attestato di Benemerenza per la vicinanza e la fattiva collaborazione fornita all'Arma dei Carabinieri e all'A.N.C. Già da qualche anno, il suddetto gruppo associativo partecipa alle manifestazioni cittadine come associazione di volontariato; a tal proposito colgo l'occasione per ribadire a tutti i colleghi in pensione di iscriversi all'associazione in modo da incrementare le attività.Qualche giorno fa la nostra associazione è stata invitata alla Santa Messa del Pontificale officiata da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Vincenzo Turturro, l'incontro è stato emozionante. Vista la vicinanza delle festività pasquali, i militari dell'ANC della città di Giovinazzo formulano gli auguri di una serena Pasqua a tutti, in modo particolare alle famiglie che riceveranno il loro dono. La nostra presenza sul territorio cittadino sarà sempre caratterizzata dalla disponibilità e dall'altruismo».