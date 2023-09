Giovinazzo ricorda Salvo D'Acquisto (LE FOTO)

15 foto 80 anni dalla morte di Salvo D'Acquisto - Cerimonia

Giovinazzo e l'Arma dei Carabinieri hanno ricordato sabato 23 settembre il sacrificio di Salvo D'Acquisto, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Reali, insignito di Medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943, salvando così un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.Il carabiniere napoletano è attualmente Servo di Dio e ne è in corso il processo di beatificazione.Giovinazzo gli ha intitolato il piazzale dell'area mercatale e anche quest'anno, ad 80 anni di distanza, ha ricordato il suo sacrificio, frutto di un senso dello Stato enorme, di un amore per il prossimo che anche Santa Romana Chiesa ha riconosciuto.Presenti alla cerimonia voluta ed organizzata dalla locale Associazione Nazionale Carabinieri, guidata da Sabino Barbolla, il vicesindaco Gaetano Depalo, l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore, i vertici militari cittadini ed i rappresentanti di altre associazioni d'arma. Presente anche una rappresentanza del Corpo di Polizia Locale.Dopo la benedizione davanti alla stele che ne ricorda il sacrificio estremo, a cura di don Luigi Ziccolella, parroco di Maria SS Immacolata, e l'alzabandiera, è stata donata una pergamena, quale gratificazione a due soci dell'ANC.Una mattinata che ha rimembrato, una volta di più, l'importanza di mantenere saldi i valori della democrazia, dell'amore per la patria e la dedizione massima dei Carabinieri allo Stato ed alle istituzioni.Noi ve la raccontiamo attraverso una galleria fotografica.