L'ANC Giovinazzo ha onorato la Virgo Fidelis - FOTO

5 foto Virgo Fidelis - celebrazione 2023 Gianluca Battista

L'Associazione Nazionale Carabinieri Giovinazzo, guidata da Sabino Barbolla, ha onorato ieri sera, 23 novembre, laprotettrice dell'Arma.La celebrazione eucaristica si è svolta nella parrocchia Maria SS Immacolata ed è stata officiata da don Luigi Ziccolella, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine e delle associazioni d'arma.Un momento di raccoglimento e preghiera intenso, con la mente rivolta a Luciano Pignatelli, al suo esempio e sacrificio, figlio troppo giovane perduto a cui Giovinazzo ha intitolato l'Aula consiliare, la locale caserma e una strada.Al termine della celebrazione, l'assessora Vincenza Serrone ed il presidente della massima assise, Francesco Cervone, hanno ricordato l'importanza di esempi come quello di Pignatelli per le giovani generazioni, sempre più attratte da un vortice di violenza e falsi valori derivati da una società consumistica e permeata dai social network.L'Arma dei Carabinieri resta un riferimento costante per i cittadini e le cittadine, in ogni angolo di Italia, in ogni piccola comunità, presidio di legalità e sicurezza. Un impegno costante sul territorio di uomini e donne che credono nello Stato e che per il loro servizio, spesso pericoloso, si rivolgono alla Virgo Fidelis affinché li protegga ed accompagni.